Путин рассказал о звонке командиру с вопросом о чеченских подразделениях

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Добровольцев, едущих в зону военной операции на Украине, нужно поблагодарить за мотивацию и готовность защищать родину. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и за готовность защищать нашу общую большую родину», — сказал Путин.

Он отметил военных на марьинском направлении, сказав, что там «работают ребята героически». Глава государства добавил, что звонил командиру этого направления, «который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны». Он спросил у него, как «с ребятами выстроены отношения», и командир ответил президенту: «Я в них абсолютно уверен! Братья».

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», — добавил Путин.

31 мая Путин обсудил по телефону с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым ситуацию на марьинском направлении. По его словам, президент «досконально владеет ситуацией на данном направлении». В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске в район Марьинки — города примерно в 30 км к юго-западу от Донецка — подразделений «Ахмата». Тогда же, 31 мая, Минобороны заявило об успешных наступательных действиях спецотряда в этом районе.

12 июня Минобороны подписало с «Ахматом» контракт в рамках приказа о добровольцах. В ведомстве уточнили, что контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

За два дня до этого, 10 июня, министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который обязывает добровольческие отряды подписывать контракты с Минобороны до 1 июля этого года. Как объяснили в ведомстве, это придаст отрядам необходимый правовой статус.