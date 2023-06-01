Путин обсудил с главой отряда «Ахмат» Алаудиновым ситуацию на марьинском направлении

Путин и глава спецназа «Ахмат» обсудили ситуацию в Марьинке

Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым ситуацию на марьинском направлении. Об этом Алаудинов сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, президент «досконально владеет ситуацией на данном направлении».

Телефонный разговор «РИА Новости» подтвердили в Кремле — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он состоялся 31 мая.

Город Марьинка расположен примерно в 30 км к юго-западу от Донецка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске в район Марьинки подразделений «Ахмата» 31 мая. В тот же день Минобороны заявило об успешных наступательных действиях спецотряда в этом районе.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин говорил, что до полного контроля над Марьинкой ВС России осталось взять один участок в западной части города. В конце апреля он отмечал, что российские военные взяли под огневой контроль «почти» все позиции ВСУ в городе.