Путин и глава спецназа «Ахмат» обсудили ситуацию в Марьинке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 16:41
Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки Политика, 19:40
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 19:39
Только два российских теннисиста дошли до третьего круга «Ролан Гаррос» Спорт, 19:37
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 19:36
ПСЖ опроверг слова тренера об уходе Месси Спорт, 19:35
Медведев призвал к «истреблению киевского режима» Политика, 19:24
Путин и глава спецназа «Ахмат» обсудили ситуацию в Марьинке Политика, 19:21
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Старая любовь, новые туфли. Вышел трейлер второго сезона «И просто так» Life, 19:19
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 19:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:13
Власти оценили экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году Общество, 19:09
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:04
Bloomberg сообщил о «рупийной ловушке» для российских компаний в Индии Финансы, 19:01
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 18:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин и глава спецназа «Ахмат» обсудили ситуацию в Марьинке

Путин обсудил с главой отряда «Ахмат» Алаудиновым ситуацию на марьинском направлении
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым ситуацию на марьинском направлении. Об этом Алаудинов сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, президент «досконально владеет ситуацией на данном направлении».

Телефонный разговор «РИА Новости» подтвердили в Кремле — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он состоялся 31 мая.

Город Марьинка расположен примерно в 30 км к юго-западу от Донецка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске в район Марьинки подразделений «Ахмата» 31 мая. В тот же день Минобороны заявило об успешных наступательных действиях спецотряда в этом районе.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин говорил, что до полного контроля над Марьинкой ВС России осталось взять один участок в западной части города. В конце апреля он отмечал, что российские военные взяли под огневой контроль «почти» все позиции ВСУ в городе.

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ
«Профессионал», а не «ремесленник»: как жил актер Анатолий Папанов
Теги
ДНР Украина Марьинка "Ахмат" Владимир Путин Военная операция на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Военная операция на Украине. Карта на 1 июня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter