Путин и глава спецназа «Ахмат» обсудили ситуацию в Марьинке
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым ситуацию на марьинском направлении. Об этом Алаудинов сообщил в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, президент «досконально владеет ситуацией на данном направлении».
Телефонный разговор «РИА Новости» подтвердили в Кремле — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он состоялся 31 мая.
Город Марьинка расположен примерно в 30 км к юго-западу от Донецка.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске в район Марьинки подразделений «Ахмата» 31 мая. В тот же день Минобороны заявило об успешных наступательных действиях спецотряда в этом районе.
В конце марта глава ДНР Денис Пушилин говорил, что до полного контроля над Марьинкой ВС России осталось взять один участок в западной части города. В конце апреля он отмечал, что российские военные взяли под огневой контроль «почти» все позиции ВСУ в городе.