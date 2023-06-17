Журналисты раскрыли содержание договора с Киевом, который показал Путин

Путин показал проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», который Москва и Киев предварительно согласовали год назад. Там перечислены страны-гаранты, обязательства и количество военной техники ВСУ

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / Reuters)

Во время переговоров Москвы и Киева в прошлом апреле стороны согласовали проект договора о постоянном нейтральном статусе Украины, который должен был быть закреплен в украинской Конституции. Его продемонстрировал президент Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, ТАСС приводит выдержки.

Документ называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».

Он датирован 15 апреля 2022 года, нейтралитет Украины упоминается в первом пункте первой статьи. Следующий пункт говорит о том, что государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины в качестве постоянно нейтрального государства, они обязаны обеспечить соблюдение этого статуса. Странами-гарантами в преамбуле названы Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, пишет ТАСС. Украина в пункте 3а первой статьи «обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить международно-правовому статусу постоянного нейтралитета».

Договор предполагал подписание Россией, Украиной и всеми странами-гарантами. Агентство пишет, что в тексте сказано: закрепление на международно-правовом уровне «постоянного нейтралитета Украины является <...> частью долгосрочной цели поддержания <...> мира и безопасности, в том числе на региональном» уровне.

«Радио Маяк» опубликовало приложение к договору, где называется количество военной техники в распоряжении ВСУ. На этой странице перечислены виды оружия, войск и ограничения по ним, предложенные Москвой и Киевом.

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Путин на встрече с африканскими лидерами сообщил, что проект договора был парафирован (получил предварительное одобрение. — РБК) главой украинской переговорной группы Давидом Арахамией, он поставил подпись. По словам президента, проект содержит 18 статей «о гарантиях», а приложения касаются вооруженных сил «и других вещей»: «Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил».

«Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории, скажем так аккуратно, и постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будет отказываться от каких-то других договоренностей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров», — сказал Путин.

Переговоры делегаций России и Украины для урегулирования конфликта велись прошлой весной в Стамбуле. Стороны сообщали, что делегатам удалось достичь существенного прогресса в составлении проекта мирного соглашения, но процесс был заморожен после того, как журналисты мировых СМИ и местные власти сообщили об обнаружении в украинском городе Буча тел мирных жителей. Минобороны России назвало публикации провокацией и фейком.



Москва затем не раз предлагала возобновить переговоры, предлагая Киеву признать сложившиеся «реалии на земле», но Киев заявил о смене отношения украинцев после произошедшего в Буче и отказался от диалога до вывода российских войск.

О содержании проекта договора несколькими днями ранее рассказывал белорусский президент Александр Лукашенко. «Нормальный [договор], даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции», — сказал политик. По его словам, уже «договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее».

Но Кремль слова Лукашенко о планировавшейся аренде Крыма опроверг. «Нет, это не так. Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион», — сказал представитель президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК.



