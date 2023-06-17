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Песков опроверг, что при звонках Макрона и Шольца не соединяют с Путиным

Песков опроверг, что при звонках Макрона и Шольца не соединяют с Путиным
Несмотря на заявления Макрона и Шольца о планах провести телефонные переговоры с Путиным, таких предложений не поступало, данные о том, что европейских лидеров не соединяют с российским, неправда
Олаф Шольц и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон (Фото: Michael Kappeler / Reuters)

Предложений о проведении переговоров со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца не поступало, то, что их при звонках не соединяют с президентом Владимиром Путиным, — неправда, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«И Шольц, и Макрон, и их представители говорили о важности поддержания диалога с Россией на высшем уровне. Мы разделяем эту точку зрения», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне, 16 июня, Песков заявил, что в контексте неоднократных заявлений Шольца и Макрона поговорить с Путиным «речь идет скорее о гипотетическом намерении». По мнению представителя Кремля, если бы общение между политиками состоялось, то «это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию».

Немецкий канцлер и французский президент заявляли, что хотели бы поговорить с российским президентом. Так, Шольц последний раз говорил об этом 10 июня, он отметил, что планирует совершить звонок «в ближайшее время».

Макрон ранее выступал за сохранение прямых контактов с Путиным, поскольку «изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как [он]».

С французским президентом российский общался последний раз в сентябре прошлого года, с Шольцем — в декабре. В 2022-м также состоялось несколько трехсторонних переговоров политиков. И Макрон, и Шольц последний раз были в России в феврале 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине.

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Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Владимир Путин переговоры Дмитрий Песков
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

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