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Президент ЮАР призвал Путина «начать переговоры и завершить войну»

Президент ЮАР Рамапоса призвал Путина начать переговоры и «завершить войну»
Асумани Азали
Асумани Азали (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

России и Украине пришло время начать переговоры и «завершить войну», заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с президентом Владимиром Путин, которая проходит в Константиновском дворце. Кремль ведет прямую трансляцию в телеграм-канале.

«Эта война должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии, война не может продолжаться вечно, — добавил Рамапоса. — Этот конфликт несет в мир дестабилизацию».

Он призвал к деэскалации конфликта с обеих сторон, «поскольку эскалация не способствует мирным переговорам», а также сообщил о намерении предложить Путину десять пунктов плана Африки по урегулированию.

Глава Африканского союза Азали Ассумани отметил, что делегация хочет побудить Путина вступить в переговоры с Украиной, визит нанесен, чтобы «выслушать вас и через вас услышать голос русского народа».

На переговоры с Путиным также приехали президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер Египта Мустафа Мадбули, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали, а также спецпредставители президентов Уганды и Конго.

Путин в ответ заявил, что Россия от переговоров не отказывалась, это сделала Украина, и поинтересовался: «Так чего же от нас хотят?». Он продемонстрировал делегации документ с переговоров между Москвой и Киевом прошлой весной, который парафировала делегация Украины. Путин напомнил, что Киев отказался продолжать диалог.

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Накануне африканские лидеры приехали на Украину и провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи Рамафоса заявил о необходимости «завершить конфликт как можно скорее». Тот выступил против диалога до вывода российских войск, так как это будет означать заморозку конфликта. Зеленский заявил на пресс-конференции, что «Россия долгое время пыталась обмануть всех с «Минском» и «пытается сейчас вернуться к своей старой примитивной тактике обмана».

«Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — резюмировал президент Украины.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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