Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 01:10
Эстония не впустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по Шенгену Политика, 01:07
Россиянин утонул в Гагре Общество, 00:58
СБУ сообщила о предотвращении продажи секретных авиатехнологий в Азию Политика, 00:56
«Магнит» инвестирует почти 1 млрд рублей в производство мицелия Бизнес, 00:49
Глава Севастополя раскритиковал чиновников за плохую подготовку укрытий Политика, 00:28
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
«Коммерсантъ» узнал о задержании главы завода по производству взрывчатки Общество, 00:14
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Крым не вошел в число популярных локаций на Новый год по ранним броням Бизнес, 00:01
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 19 сен, 23:59
Посол в Канаде назвал нападение на дипмиссию России попыткой теракта Политика, 19 сен, 23:54
Один из крупнейших агротрейдеров мира продаст масличный бизнес в России Бизнес, 19 сен, 23:39
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 19 сен, 23:31
Миссия ОДКБ выработала предложения по конфликту Армении и Азербайджана Политика, 19 сен, 23:24
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Эстония не впустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по Шенгену

Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

В Эстонию 19 сентября не смогли попасть десять россиян с шенгенскими визами, среди причин отказа — вступивший в силу запрет на въезд в страну по туристическим шенгенским визами. Об этом газете Postimees сообщила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.

Она отметила при этом, что граждане России спокойно реагировали на отказ, понимая, что пограничники лишь выполняют свои обязанности.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эстония Шенген визы запрет на въезд
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter