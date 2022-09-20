Эстония не впустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по Шенгену

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Эстонию 19 сентября не смогли попасть десять россиян с шенгенскими визами, среди причин отказа — вступивший в силу запрет на въезд в страну по туристическим шенгенским визами. Об этом газете Postimees сообщила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.

Она отметила при этом, что граждане России спокойно реагировали на отказ, понимая, что пограничники лишь выполняют свои обязанности.

Материал дополняется.