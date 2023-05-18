Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России

Исключение коснется тех студентов и врачей, кто прибыли в Эстонию до начала конфликта на Украине, а также уверенно владеют эстонским языком. Гарантии автоматического получения ВНЖ послабление не дает

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Власти Эстонии сделали исключение из санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России и Белоруссии — им разрешили подать документы на получение нового вида на жительство, сообщается на сайте правительства республики.

Послабление касается граждан, которые прибыли в страну до начала военной операции России на Украине по работе, а также сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли на нем учебную программу и владеют языком по меньшей мере на уровне B2. На академических работников требование владеть эстонским не распространяется.

«Исключение из санкций не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое заявление будет рассматриваться отдельно, и в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у гражданина основания получить вид на жительство», — уточнили в пресс-службе правительства.

По информации эстонских властей, в стране учатся 298 граждан России и Белоруссии, на которых распространяется санкционный режим. В первую очередь послабление коснется тех 78 студентов, кто завершает обучение по эстоноязычной программе, говорится в сообщении. По работе в Эстонии зарегистрированы десять врачей из России и девять из Белоруссии. В вузах работают три сотрудника, которые попадают под исключение из санкций.

Эстония перестала выдавать гражданам России и Белоруссии виды на жительство и краткосрочные визы с целью обучения в прошлом июле. Россиянам и белорусам также ограничили возможность получить сезонную работу, если у них нет долгосрочной национальной визы. До этого разрешение на краткосрочное трудоустройство можно было получить по туристической визе, выданной в другой стране Шенгенской зоны.

Позднее, в сентябре, Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Исключение сделали для дипломатов, водителей фур и граждан, которые следуют в ЕС по семейным или гуманитарным причинам.

В российском МИДе тогда отметили, что подобными действиями ЕС «продолжает запирать клетку изнутри, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ». В ведомстве обещали дать продуманный ответ, выгодный России и ее гражданам, но уточнили, что страна не будет закрываться от жителей Евросоюза. «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», — сказала представитель МИДа Мария Захарова.