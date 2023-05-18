Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 19:05
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 19:04
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 19:04
Доцента МГУ Лобанова после обыска и задержания отпустили как свидетеля Политика, 19:03
В каких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Карта Общество, 19:01
Huawei представила смарт-часы и планшет: как они выглядят и сколько стоят Life, 18:47
В Калининграде начали сносить Дом Советов Политика, 18:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области Политика, 18:33
Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи Политика, 18:32
Сборная Швеции забросила семь шайб Венгрии на ЧМ по хоккею Спорт, 18:28
Рогов сообщил об обстреле Токмака Политика, 18:25
Подведены итоги конкурса ЯRUS Mini apps Пресс-релиз, 18:21
Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России Политика, 18:16
Экс-представитель Джонсона рассказал, как тот хотел «дать в глаз» Макрону Политика, 18:14
Война санкций ,  
0 

Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России

Эстония разрешила подачу документов на ВНЖ студентам из России, приехавшим до спецоперации
Исключение коснется тех студентов и врачей, кто прибыли в Эстонию до начала конфликта на Украине, а также уверенно владеют эстонским языком. Гарантии автоматического получения ВНЖ послабление не дает
Фото: Madis Veltman / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Madis Veltman / imago-images.de / Global Look Press

Власти Эстонии сделали исключение из санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России и Белоруссии — им разрешили подать документы на получение нового вида на жительство, сообщается на сайте правительства республики.

Послабление касается граждан, которые прибыли в страну до начала военной операции России на Украине по работе, а также сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли на нем учебную программу и владеют языком по меньшей мере на уровне B2. На академических работников требование владеть эстонским не распространяется.

«Исключение из санкций не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое заявление будет рассматриваться отдельно, и в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у гражданина основания получить вид на жительство», — уточнили в пресс-службе правительства.

По информации эстонских властей, в стране учатся 298 граждан России и Белоруссии, на которых распространяется санкционный режим. В первую очередь послабление коснется тех 78 студентов, кто завершает обучение по эстоноязычной программе, говорится в сообщении. По работе в Эстонии зарегистрированы десять врачей из России и девять из Белоруссии. В вузах работают три сотрудника, которые попадают под исключение из санкций.

Эстония перестала выдавать гражданам России и Белоруссии виды на жительство и краткосрочные визы с целью обучения в прошлом июле. Россиянам и белорусам также ограничили возможность получить сезонную работу, если у них нет долгосрочной национальной визы. До этого разрешение на краткосрочное трудоустройство можно было получить по туристической визе, выданной в другой стране Шенгенской зоны.

Позднее, в сентябре, Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Исключение сделали для дипломатов, водителей фур и граждан, которые следуют в ЕС по семейным или гуманитарным причинам.

Читайте на РБК Pro
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку

В российском МИДе тогда отметили, что подобными действиями ЕС «продолжает запирать клетку изнутри, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ». В ведомстве обещали дать продуманный ответ, выгодный России и ее гражданам, но уточнили, что страна не будет закрываться от жителей Евросоюза. «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», — сказала представитель МИДа Мария Захарова.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Эстония ВНЖ студенты Врачи ученые санкции
Материалы по теме
Премьер Эстонии обвинила местные компании в закулисных сделках с Россией
Политика
Эстония допустила возможность закрытия погранперехода с Россией
Политика
Артистов российского театра депортировали из Эстонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter