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Посол Украины предупредил об «ужасной цене» контрнаступления ВСУ

Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление
По мнению посла Украины в Великобритании, у Запада завышенные ожидания относительно контрнаступления Киева
Фото: Азиз Каримов / Global Look Press
Фото: Азиз Каримов / Global Look Press

Украина может заплатить ужасную цену за предстоящее контрнаступление, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала ITV.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна», — сказал он.

У Запада завышенные ожидания относительно украинского контрнаступления, это оказывает давление на украинских военнослужащих, добавил посол.

Украинские власти говорят о подготовке контрнаступления уже несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 15 мая, что для начала Киеву «нужно еще некоторое количество времени, не слишком много». На вопрос о готовности к активизации боевых действий он отвечал: «Еще несколько визитов — и все».

В офисе украинского президента неоднократно подчеркивали, что для наступления Украине не хватает вооружений, в том числе бронетехники и снарядов. В последние несколько дней президент Украины нанес визиты в Италию, Германию и Францию.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале мая сообщал, что украинское контрнаступление уже началось. Минобороны России 12 мая заявляло, что ВСУ предприняли попытку наступления на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км.

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Москва тщательно отслеживает информацию о возможном контрнаступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании спецоперации, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Украина контрнаступление ВСУ потери
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