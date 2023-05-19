Посол Украины предупредил об «ужасной цене» контрнаступления ВСУ

Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление

По мнению посла Украины в Великобритании, у Запада завышенные ожидания относительно контрнаступления Киева

Фото: Азиз Каримов / Global Look Press

Украина может заплатить ужасную цену за предстоящее контрнаступление, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала ITV.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна», — сказал он.

У Запада завышенные ожидания относительно украинского контрнаступления, это оказывает давление на украинских военнослужащих, добавил посол.

Украинские власти говорят о подготовке контрнаступления уже несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 15 мая, что для начала Киеву «нужно еще некоторое количество времени, не слишком много». На вопрос о готовности к активизации боевых действий он отвечал: «Еще несколько визитов — и все».

В офисе украинского президента неоднократно подчеркивали, что для наступления Украине не хватает вооружений, в том числе бронетехники и снарядов. В последние несколько дней президент Украины нанес визиты в Италию, Германию и Францию.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале мая сообщал, что украинское контрнаступление уже началось. Минобороны России 12 мая заявляло, что ВСУ предприняли попытку наступления на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км.

Москва тщательно отслеживает информацию о возможном контрнаступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании спецоперации, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.