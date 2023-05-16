В Киеве заявили о недостатке оснащения для начала контрнаступления

Украине для начала наступления нужны еще танки и артиллерия, заявил замглавы офиса Зеленского. По его словам, президент, который посетил несколько европейских стран, запрашивал у союзников дополнительную помощь

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украине для контрнаступления недостаточно оснащения, заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква телеканалу Sky News.

«К сожалению, уровень оснащения, которым мы располагаем, пока недостаточен для начала контрнаступления», — сказал он. Среди необходимого не перечислил танки, бронированные машины, артиллерийские системы и снаряды.

По словам Жовквы, визиты украинского лидера Владимира Зеленского в европейские страны нацелены на то, чтобы запросить «дополнительные военные пакеты». Глава государства за последние дни посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию.

Сам Зеленский накануне, 15 мая, заявил, что Украине для начала контрнаступления «нужно еще некоторое количество времени — не слишком много». Днем ранее лидер, говоря о готовности к активизации боевых действий, сказал: «Еще несколько визитов — и все».

Российская сторона по-разному комментирует вопрос о сроках контрнаступления Украины. Минобороны 12 мая заявило, что ВСУ предприняли попытку наступления на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более 95 км. Ведомство заявило, что атаки были отбиты. За день до этого глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контранаступление Украины идет «полным ходом».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 15 мая сказал, что украинские военные пытаются «прощупать» российские позиции, но «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось». Он отметил, что российские силы готовы к действиям ВСУ.