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Зеленский оценил риск сокращения помощи при неудачном наступлении

Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном наступлении от менее активных стран
Риск того, что помощь Киеву сократится в случае неудачного контрнаступления, есть, но со стороны только тех стран, которые «не были очень активными в поддержке Украины», сказал президент. «Но мы верим в успех», — добавил он
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Риск того, что страны сократят помощь Киеву в случае неудачного контрнаступления, существует, но со стороны только тех государств, которые «не были очень активными в поддержке Украины», заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Но мы верим в успех. Мы мотивированы и почти готовы к этому», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев работает над созданием «коалиции истребителей» и цель его визитов в европейские страны состоит частично в этом. «Буду обращаться к Германии, чтобы они поддержали в этой коалиции Украину», — добавил он.

На вопрос, готова ли Украина к контрнаступлению, Зеленский ответил: «Еще несколько визитов — и все».

В своем телеграм-канале украинский президент назвал Германию «надежным союзником», вместе с которым Киев «приближает победу». «Чем больше будет сотрудничества между нами ради мира, чем больше Германия будет лидером в защите мира, тем больше будет стабильности в международных отношениях», — уверен он.

Зеленский также поблагодарил Берлин «за самый большой пакет военной помощи» с начала военных действий.

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Шольц на пресс-конференции с украинским лидером повторил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Перед визитом украинского президента немецкая сторона объявила о пакете военной помощи Киеву на €2,7 млрд. В него войдут 30 танков Leopard 1, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников и четыре зенитных комплекса Iris-T.

Накануне Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме заявил, что «есть очень важные решения по защите <...> неба». Однако о чем именно идет речь, он не уточнил.

Киев настаивает на поставках истребителей, включая F-16. Однако западные страны, в том числе США, пока не спешат передавать их. В конце апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что в вопросе об отправке стране F-16 есть прогресс. Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить самолеты западного образца после начала контрнаступления.

Москва осуждает поставки вооружений на Украину. Это лишь затягивает конфликт и говорит о вовлеченности западных стран в него, убеждена российская сторона.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский военная помощь контрнаступление поставки оружия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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