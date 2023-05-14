Зеленский оценил риск сокращения помощи при неудачном наступлении

Риск того, что помощь Киеву сократится в случае неудачного контрнаступления, есть, но со стороны только тех стран, которые «не были очень активными в поддержке Украины», сказал президент. «Но мы верим в успех», — добавил он

Владимир Зеленский (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Риск того, что страны сократят помощь Киеву в случае неудачного контрнаступления, существует, но со стороны только тех государств, которые «не были очень активными в поддержке Украины», заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Но мы верим в успех. Мы мотивированы и почти готовы к этому», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев работает над созданием «коалиции истребителей» и цель его визитов в европейские страны состоит частично в этом. «Буду обращаться к Германии, чтобы они поддержали в этой коалиции Украину», — добавил он.

На вопрос, готова ли Украина к контрнаступлению, Зеленский ответил: «Еще несколько визитов — и все».

В своем телеграм-канале украинский президент назвал Германию «надежным союзником», вместе с которым Киев «приближает победу». «Чем больше будет сотрудничества между нами ради мира, чем больше Германия будет лидером в защите мира, тем больше будет стабильности в международных отношениях», — уверен он.

Зеленский также поблагодарил Берлин «за самый большой пакет военной помощи» с начала военных действий.

Шольц на пресс-конференции с украинским лидером повторил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Перед визитом украинского президента немецкая сторона объявила о пакете военной помощи Киеву на €2,7 млрд. В него войдут 30 танков Leopard 1, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников и четыре зенитных комплекса Iris-T.

Накануне Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме заявил, что «есть очень важные решения по защите <...> неба». Однако о чем именно идет речь, он не уточнил.

Киев настаивает на поставках истребителей, включая F-16. Однако западные страны, в том числе США, пока не спешат передавать их. В конце апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что в вопросе об отправке стране F-16 есть прогресс. Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить самолеты западного образца после начала контрнаступления.

Москва осуждает поставки вооружений на Украину. Это лишь затягивает конфликт и говорит о вовлеченности западных стран в него, убеждена российская сторона.