Президент Украины Зеленский прибыл в Италию для встреч с папой римским и Маттареллой

Владимир Зеленский прибывает в отель Parco dei Principi в Риме, Италия (Фото: Riccardo Antimiani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Рим.

«Сегодня в Риме. Встречаюсь с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском», — написал он в Twitter.

О том, что 13 мая Зеленский встретится с Маттареллой и папой римским, ранее писало ANSA. Агентство сообщает, что украинского президента в аэропорту Чампино встречал глава МИД Италии Антонио Таяни. La Repubblica сообщала о решении властей закрыть воздушное пространство над Римом для повышения мер безопасности.

Зеленский в начале мая посетил Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИДа Пеккой Хаависто. Помимо этого, он принял участие во встрече премьер-министров Северной Европы, на которой обсуждали конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и украинский мирный план.

14 мая Зеленский посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Berliner Zeitung опубликовала статью о том, что органы безопасности Берлина проводят масштабную подготовку к его визиту. Издание также привело подробности, к примеру, что Зеленский будет проживать в отеле The Ritz-Carlton.

В Киеве заявили, что Зеленский оказался «сильно разочарован» раскрытием деталей его запланированного на май визита в Берлин и думает о его отмене. После этого в Германии завели дело о государственной измене в связи с утечкой информации в СМИ.