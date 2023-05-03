Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и снарядов у них много

Пригожин второй раз за сутки сообщил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: София Гатилова / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, людей и вооружения у них много, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВСУ начали свое контрнаступление, люди у них и снаряды — в безлимите», — сказал Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

Он также призвал российское Минобороны поставить ЧВК дополнительные боеприпасы.

Ранее о начале украинского наступления на направлении сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов. По его словам, ВСУ пошли в атаку южнее Орехова, «их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка».

Позднее Рогов написал, что враг с потерями отступил на исходные позиции. «Очередная разведка боем», — уточнил он.

О подготовке Украины к контрнаступлению уже несколько месяцев сообщали представители Вашингтона и Киева. Как писала The New York Times, Украина к концу апреля рассчитывала подготовить почти 50 тыс. солдат для этих целей. 28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ почти завершили подготовку к наступлению. Президент Владимир Зеленский 3 мая также сообщил, что контрнаступление начнется скоро.

Пригожин после слов Зеленского заявил, что украинское наступление уже началось. «Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — сказал основатель ЧВК.

Опрошенные Financial Times украинские чиновники отмечали, что, если наступление не оправдает возложенных на него ожиданий, Киев, вероятно, начнут подталкивать к переговорам с Москвой. Руководство НАТО подчеркивает, что наступление Украины будет успешным благодаря беспрецедентной помощи.

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции. Президент Владимир Путин обещал, что будет применять «все имеющиеся у нас силы и средства» для обороны российской территории.