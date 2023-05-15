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Зеленский заявил, что Украине нужно время для наступления

Владимир Зеленский: Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления
По словам президента, сейчас Украина готовит «важные шаги» для наступления, но ей нужно еще немного времени. В числе причин, по которым Киев не торопится с наступлением, Зеленский прежде называл нехватку бронетехники
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украине нужно еще немного времени до начала контрнаступления, заявил президент Владимир Зеленский журналистам во время своего визита в Великобританию, передает Sky News.

«Нам правда нужно еще некоторое количество времени. Не слишком много», — сказал он. По словам Зеленского, Киев «готовит очень важные этапы контрнаступления». Он поблагодарил британского премьер-министра Риши Сунака за оказанную Украине военную помощь.

В интервью Би-би-си 11 мая Зеленский тоже говорил, что Киеву нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. Тогда он объяснил, что ВСУ готовы к активизации боевых действий, но армии все еще нужна некоторая дополнительная помощь от Запада, в частности, поставки бронетехники. По словам Зеленского, войска могли бы пойти в наступление с тем, что у них есть, и «добиться успеха», но тогда они потеряли бы много солдат. Во время визита в Германию 14 мая он в ответ на вопрос о готовности к контрнаступлению сказал: «Еще несколько визитов — и все».

Украинские власти уже несколько недель говорят о готовящемся контрнаступлении. Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 мая дважды за сутки сообщил, что оно уже началось. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, происходящее на фронте — «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле тщательно отслеживают информацию о возможном контрнаступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании спецоперации.

Зеленский находится со вторым визитом в Лондоне с начала года. Сунак 15 мая объявил, что Великобритания поставит Украине еще сотни зенитных ракет, ударные беспилотники и другую помощь, а также начнет обучать украинских пилотов навыкам управления самолетами. Песков заявил, что новые поставки от Лондона не окажут принципиального влияния на ход специальной военной операции, но это «ведет к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям».

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Украина контрнаступление Владимир Зеленский Риши Сунак Великобритания
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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