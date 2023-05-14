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Зеленский прибыл в Париж

Владимир Зеленский прибыл в Париж и встретился с Эмманюэлем Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, сообщает газета Le Figaro. Он встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонной.

Как сообщали в Елисейском дворце, Макрон примет Зеленского за рабочим ужином вечером 14 мая. Согласно коммюнике, переговоры двух президентов коснутся «срочных военных и гуманитарных потребностей» Киева.

«Париж. С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Президент Украины посетил Францию после визита в Германию. По итогам встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, он заявил, что Киев работает над созданием «коалиции истребителей» и цель его визитов в европейские страны частично состоит в этом. Шольц повторил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

13 мая Зеленский посетил Рим и встретился с президентом Серджо Маттареллой, поблагодарив его за «последовательную позицию по поддержке Украины» и военную помощь. Он провел переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони и заявил, что «есть очень важные решения по защите <...> неба».

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