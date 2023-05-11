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Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его подготовке ко второй операции

Пресс-секретарь Прилепина: писателя готовят ко второй части операции по фиксации переломов
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: zakharprilepin / Telegram)

Писатель Захар Прилепин, который 6 мая пережил покушение, готовится ко второму этапу операции по фиксации переломов. Об этом РБК сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«Состояние Захара Прилепина остается стабильным. На данный момент идет подготовка ко второму этапу операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения», — сказала она.

Второй этап операции врачи будут проводить вместе со специалистами из федерального научно-исследовательского медицинского центра, писал в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В этом регионе было совершено покушение на Прилепина.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, был взорван утром 6 мая в Нижегородской области. На пути следования машины были заложены две противотанковые мины, но взорвалась только одна. В результате погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Управлявший автомобилем Прилепин был ранен, ему сделали операцию и ввели в медикаментозный сон для восстановления. 7 мая писателя вывели из искусственной комы.

Следственный комитет после произошедшего возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Через несколько часов после подрыва машины МВД сообщило о задержании предполагаемого исполнителя. Им оказался 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков.

Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году. Пермякову предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). 8 мая суд в Нижегородской области арестовал его на два месяца. В СК полагают, что у Пермякова были сообщники.

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