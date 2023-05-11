Глава СК Бастрыкин: у обвиняемого в покушении на Прилепина были соучастники, их ищут

Бастрыкин заявил, что у покушавшегося на Прилепина были сообщники

Глава СК сообщил, что у обвиняемого в покушении на Прилепина были сообщники, их устанавливают. Также Бастрыкин рассказал, что в Подмосковье был обнаружен тайник для боеприпасов, с помощью которых взорвали машину писателя

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин (Фото: СК РФ)

У обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина были сообщники, сейчас их устанавливают, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем», — заявил он на сессии СК на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС).

Бастрыкин утверждает, что покушение на Прилепина — это хорошо подготовленная операция украинских спецслужб. Глава СК отметил, что силовикам уже удалось обнаружить в Подмосковье тайник для боеприпасов, с помощью которых взорвали машину писателя.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, был взорван утром 6 мая в Нижегородской области. Писатель получил ранения и травмы и перенес операцию, а находившийся с ним ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин погиб. В своем первом интервью после произошедшего Прилепин уточнил, что был за рулем, а Шубин находился на пассажирском сиденье. Из двух противотанковых мин, заложенных на пути машины, взорвалась только одна.

Через несколько часов после инцидента был задержан предполагаемый исполнитель — 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков. СК опубликовала кадры с его показаниями, где он признается, что работал по заданию украинских спецслужб. Пермякову предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). 8 мая суд в Нижегородской области отправил его под арест.