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В ДНР заявили об уничтожении западной техники для ВСУ до прихода на фронт

Гагин: Россия уничтожает большую часть западной техники для ВСУ до поступления на фронт
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожают большую часть западной техники для Украины до того, как она попадает на фронт. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Украина, по словам Гагина, получила большое количество техники. Большая ее часть остается на перевалочных базах в Польше и Румынии, сказал он.

Российские ВКС предпринимают активные действия для уничтожения этой техники после ее поступления на Украину, отметил советник врио главы ДНР.

«Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, <...> но и прежде всего поражают ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — заявил Гагин.

Западные страны начали поставлять Киеву технику и оружие после начала российской спецоперации на Украине. Украинские военнослужащие проходили на их территории необходимое обучение.

При этом российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении в зоне боевых действий техники западного производства. Среди такой техники ведомство называло гаубицы M777, зенитно-ракетный комплекс Avenger, пусковые установки и боевые машины американских реактивных систем залпового огня HIMARS и др. Также ведомство регулярно отчитывается о поражении складов с техникой и боеприпасами.

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11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. Также Киеву пообещали направить танки M1A2 Abrams и Leopard 1. В Кремле обещали, что переданные Киеву танки «будут гореть». В апреле в России создали группы для борьбы с поставленными Украине западными танками.

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