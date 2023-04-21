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Пентагон признал, что Abrams не способны переломить ход боев на Украине

Генерал Марк Милли: танки Abrams не смогут переломить ход конфликта на Украине
Танки Abrams — лучшие в мире, уверен начальник американского Генштаба. Но одни только танки не способны в корне переломить ситуацию на поле боя. В Кремле утверждали, что западные танки «будут гореть»
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

Танки Abrams способны оказать влияние на ход конфликта на Украине, но не способны переломить его в корне, признал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, передает Reuters.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает «серебряной пули» (единственного эффективного решения. — РБК)», — сказал генерал после совещания стран — союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

В январе США пообещали предоставить Украине 31 усовершенствованный танк M1A2 Abrams. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что танки начнут прибывать в Германию, где организуют обучение украинских танкистов, в ближайшие недели.

Politico со ссылкой на источники ранее сообщала, что обучение украинских танкистов начнется еще через пару недель после того, как танки пройдут техническое обслуживание. Ожидается, что обучение украинских военных эксплуатации и обслуживанию Abrams займет до десяти недель. Программу пройдут 250 танкистов.

The Washington Post в январе писала, что танки для Украины не будут изъяты из военных запасов США, а будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана, с поставкой в конце этого года или в следующем», — утверждало издание. Но в конце февраля источник Breaking Defence в Госдепе сообщил, что Вашингтон до сих пор не решил, какую опцию выбрать: отправлять Киеву танки из своих запасов или заказывать новые. К концу марта Пентагон подтвердил, что на Украину будут направлены танки с хранения.

Politico отмечает, что США ускоряют поставку Abrams, решив отправить для обучения более старые танки версии M1A1, а не более новый тип M1A2, который изначально планировалось отправить на Украину. По планам Вашингтона, танки Abrams передадут ВСУ к концу года.

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Помимо США танки и прочую тяжелую технику Украине передают и другие союзники по НАТО — Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды. Россия неоднократно выступала с критикой поставок западного оружия и техники Украине. Они «будут гореть» и не способны изменить ситуацию на месте, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
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