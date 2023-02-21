Минобороны заявило об уничтожении двух установок HIMARS под Краматорском

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (0) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 01:19
Путин поручил расширить жилищную программу для молодых ученых Недвижимость, 14:21
Путин поручил Минобороны и Росатому быть готовыми к ядерным испытаниям Политика, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Саудиты скупают студии, в КНР пускают больше игр: главное в видеоиграх Pro, 14:13
Путин поручил сделать программу социальной газификации бессрочной Недвижимость, 14:03
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 14:01
Послание Путина Федеральному Собранию стало вторым по длительности Политика, 13:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин поддержал идею сделать НАТО участником договора о ядерных ракетах Политика, 13:52
Путин заявил о постановке на дежурство новых стратегических комплексов Политика, 13:51
Укравшие более $300 тыс. хакеры подделали сайт крупной криптоконференции Крипто, 13:51
Путин назвал бредом идею НАТО о допуске инспекций на ядерные объекты Политика, 13:51
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить Pro, 13:50
Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% Экономика, 13:49
Путин объявил о приостановке участия в договоре о ядерных ракетах Политика, 13:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об уничтожении двух установок HIMARS под Краматорском

Минобороны России: под Краматорском в ДНР уничтожили две пусковые установки HIMARS
Потери противника за прошедшие сутки Минобороны России оценивает в более чем 500 человек
Системы залпового огня HIMARS
Системы залпового огня HIMARS (Фото: Wikimedia Commons)

Близ Краматорска в ДНР российские военные уничтожили две пусковые установки американской системы залпового огня HIMARS и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

Как отмечает ведомство, подразделения южной группировки войск продолжают наступление на донецком направлении «при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии». Украинские войска за сутки потеряли на этом направлении более 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Акация», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение украинским военным близ населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Там, по подсчетам Минобороны России, уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777.

На Краснолиманском направлении украинские военные потерпели поражение от подразделений группировки войск «Центр» близ населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР, заявляет ведомство. Потери украинской стороны здесь министерство оценивает в более чем 200 военнослужащих. Выведены из строя три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две американские гаубицы М101, перечитает Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским военным близ Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. По данным ведомства, за сутки тут уничтожены до 70 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Также близ Угледара был уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении за сутки поражены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», близ населенного пункта Томина Балка Херсонской области — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, близ Херсона был разрушен склад боеприпасов, отмечается в сводке Минобороны России.

Читайте на РБК Pro
Минус $100 млн, плюс $10 трлн: как «неудачник» Финк основал BlackRock
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ
Бережно к себе: зачем развивать навык самосострадания
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Теги
Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Политика
Минобороны заявило о подготовке Украиной провокации с радиацией
Политика
Минобороны заявило о сбитом в Харьковской области украинском Су-27
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter