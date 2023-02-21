Минобороны России: под Краматорском в ДНР уничтожили две пусковые установки HIMARS

Минобороны заявило об уничтожении двух установок HIMARS под Краматорском

Потери противника за прошедшие сутки Минобороны России оценивает в более чем 500 человек

Системы залпового огня HIMARS (Фото: Wikimedia Commons)

Близ Краматорска в ДНР российские военные уничтожили две пусковые установки американской системы залпового огня HIMARS и склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

Как отмечает ведомство, подразделения южной группировки войск продолжают наступление на донецком направлении «при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии». Украинские войска за сутки потеряли на этом направлении более 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Акация», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение украинским военным близ населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Там, по подсчетам Минобороны России, уничтожены до 70 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777.

На Краснолиманском направлении украинские военные потерпели поражение от подразделений группировки войск «Центр» близ населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР, заявляет ведомство. Потери украинской стороны здесь министерство оценивает в более чем 200 военнослужащих. Выведены из строя три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две американские гаубицы М101, перечитает Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским военным близ Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. По данным ведомства, за сутки тут уничтожены до 70 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Также близ Угледара был уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении за сутки поражены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», близ населенного пункта Томина Балка Херсонской области — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, близ Херсона был разрушен склад боеприпасов, отмечается в сводке Минобороны России.