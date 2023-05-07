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В Минобороны сообщили об уничтожении ЗРК Avenger с помощью «Ланцета»

Минобороны: барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил ЗРК Avenger в районе Водяного в ДНР
Барражирующий боеприпас &laquo;Ланцет&raquo;
Барражирующий боеприпас «Ланцет» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил зенитно-ракетный комплекс Avenger производства США на территории ДНР, в районе населенного пункта Водяное, расположенного к северо-западу от Донецка. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК «Авенджер» на базе автомобиля «Хаммер», огнем артиллерии — станция контрбатарейной борьбы американского производства в районе Катериновки и дроном-камикадзе — бронеавтомобиль боевиков в районе Золотой Нивы», — заявил Гордеев.

«Ланцет» был разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета составляет 30–40 минут у версий с двумя Х-образными крыльями. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что беспилотник «Ланцет» — самый опасный для украинской армии. В начале января The New York Times со ссылкой на главу украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека писала, что средства Украины для поражения российских дронов стоят в несколько раз дороже, чем сами беспилотники. Последние можно собрать за $20 тыс., тогда как запуск ракеты С-300 для их поражения обойдется в $140 тыс., а удар зенитно-ракетного комплекса NASAMS стоит до $500 тыс.

Теги
Минобороны ЗРК ДНР Военная операция на Украине
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