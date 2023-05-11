Бен Уоллес подтвердил прибытие на Украину танков Challenger 2

Танк Challenger 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Обещанные танки Challenger 2 прибыли на Украину, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на заседании парламента. Трансляцию вела газета The Independent.

Уоллес сообщил, что обещанная бронетехника прибыла на Украину. По словам главы Минобороны, ему известно, что ВСУ уже пользуются танками. «[Украинские силы] очень «высоко отзываются о Challenger», — подчеркнул Уоллес.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

Лондон объявил о решении поставить на Украину танки Challenger 2 и бронетранспортеры Bulldog (FV432) в середине января. Премьер Великобритании Риши Сунак уточнил, что всего будет передано 14 танков. Позже, по словам украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, количество обещанных танков увеличилось до 28.

В Кремле негативно оценили передачу танков Украине от Великобритании. «Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.