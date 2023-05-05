Дания и Германия назвали сроки передачи Украине 80 танков Leopard

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в боях за Артемовск Политика, 16:00
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота Pro, 15:56
Балицкий заявил о «временном перемещении» жителей Энергодара и Токмака Политика, 15:55
Гражданин Словакии в гидрокостюме незаконно приплыл в Россию из Эстонии Общество, 15:52
PR-менеджер Егора Крида назвала фейком данные о его долге перед налоговой Общество, 15:42
Как новые жилые кварталы развивают историю старых городских районов РБК и Forma, 15:36
Клуб Первой лиги получил техническое поражение за отсутствие «лимитчика» Спорт, 15:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суд в Москве арестовал уроженку Крыма по делу о шпионаже Политика, 15:33
Король на Aston Martin. Какие автомобили любит новый британский монарх Авто, 15:30
Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление Спорт, 15:20
Минобороны заявило об ударе по мосту для подвоза боеприпасов ВСУ в Бахмут Политика, 15:17
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку Pro, 15:07
В Сербии задержали подозреваемого в подготовке теракта Общество, 15:05
Движение по железнодорожной части Крымского моста полностью восстановили Политика, 14:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Дания и Германия назвали сроки передачи Украине 80 танков Leopard

Минобороны Дании: вместе с Германией поставим Украине 80 танков Leopard 1 к началу июня
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Дания и Германия к 1 июня передадут Украине 80 танков Leopard 1, сообщил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает TV2.

«Мы поставляем 80 танков Leopard 1 — это очень значительное число», — сказал он во время визита в Берлин, где Поульсен встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

До июня будет идти обучение украинских солдат использованию этих машин.

TV2 отмечает, что танки были сняты с вооружения датской армии в 2005 году и «пылились на складе». По словам и.о. министра, они находятся в хорошем состоянии.

О поставках страны договорились еще в феврале, ранее сообщалось, что вместе с ними в передаче будут участвовать Нидерланды.

Западные государства передают Киеву и более современную модификацию этих машин — Leopard 2. В конце марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украину прибыли 18 обещанных ей этих танков.

Читайте на РБК Pro
Штормит не меньше: как банковский кризис в США помогает рынку криптовалют
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Сколько можно заработать на сдаче в аренду жилья в Дубае. Изучаем районы
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота

Россия осуждает поставки западных вооружений Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все поставляемые Киеву танки «будут гореть», а от их передачи Украине цели российской спецоперации не изменятся.

Теги
танк Leopard Дания Германия Украина военная помощь
Материалы по теме
Глава МИД Испании назвал сроки отправки Leopard на Украину
Политика
Высокий спрос на Leopard 2 замедлил разработку танка MGCS
Политика
Греция отказалась поставлять Украине танки Leopard
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter