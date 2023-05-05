Дания и Германия назвали сроки передачи Украине 80 танков Leopard

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Дания и Германия к 1 июня передадут Украине 80 танков Leopard 1, сообщил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает TV2.

«Мы поставляем 80 танков Leopard 1 — это очень значительное число», — сказал он во время визита в Берлин, где Поульсен встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

До июня будет идти обучение украинских солдат использованию этих машин.

TV2 отмечает, что танки были сняты с вооружения датской армии в 2005 году и «пылились на складе». По словам и.о. министра, они находятся в хорошем состоянии.

О поставках страны договорились еще в феврале, ранее сообщалось, что вместе с ними в передаче будут участвовать Нидерланды.

Западные государства передают Киеву и более современную модификацию этих машин — Leopard 2. В конце марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украину прибыли 18 обещанных ей этих танков.

Россия осуждает поставки западных вооружений Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все поставляемые Киеву танки «будут гореть», а от их передачи Украине цели российской спецоперации не изменятся.