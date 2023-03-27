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Военная операция на Украине ,  

Украинские военные прошли обучение по управлению Challenger 2 в Британии

Украинские танковые экипажи вернулись на родину после прохождения обучения управлению танками Challenger 2 в Великобритании, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Подготовка включала инструкции по командованию, управлению и совместной работе в составе экипажа, а также по эффективному выявлению и поражению целей, уточнило военное ведомство. Как пишет The Guardian, предполагается, что эти военные будут задействованы в весеннем контрнаступлении.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

Великобритания стала первой страной, которая в начале 2023 года объявила о поставках гусеничных танков западного производства Украине. За Лондоном аналогичные решения приняли США, Германия и другие западные страны. Изначально Лондон планировал передать Украине 14 танков Challenger 2, однако, как утверждал посол Украины Вадим Пристайко, по результатам визита Владимира Зеленского было решено увеличить это число до 28.

Кремль негативно оценил передачу британских танков Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за новой военной помощи Киеву ситуация не изменится. «Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — отметил Песков.

Украинские военные прошли обучение по управлению Challenger 2 в Британии
Украинские военные прошли обучение по управлению Challenger 2 в Британии

 

Теги
Challenger танки обучение Военная операция на Украине
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