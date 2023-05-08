Посольство Италии призвало граждан немедленно покинуть Украину

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Гражданам Италии, которые находятся на Украине, рекомендуется немедленно покинуть страну. Об этом говорится на сайте итальянского посольства в Киеве.

«По всей стране продолжаются ракетные обстрелы, в том числе в Киеве. <...> Поездки на Украину не рекомендуются ни по каким причинам; соотечественникам, все еще находящимся в стране, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства <...> для выезда из страны», — сказано в заявлении.

Посольство Италии неоднократно выпускало подобные рекомендации с начала российской спецоперации на Украине.В середине февраля, за несколько дней до ее начала, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо также советовал гражданам вернуться на родину. Покинуть территорию Украины граждан призывали и другие страны, в том числе Китай, Иран и США.

В течение последней недели украинские власти неоднократно сообщали о взрывах. С начала мая воздушную тревогу объявляли в большинстве регионов страны, а 1 мая — над всей территорией Украины. Сообщалось о взрывах в Одессе, Сумской и Николаевской областях, также они звучали в Днепре, Киеве и Киевской области.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность Киева к этому отрицают.