В Николаеве и Днепре прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепре и Николаеве на фоне воздушной тревоги

В городе Днепр Днепропетровской области Украины были слышны звуки взрывов, сообщают телеграм-каналы «Политика Страны», «Суспiльне» и «РБК-Украина».

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил в телеграм-канале правительства региона, что в Николаеве прогремело три взрыва.

Кроме того, по данным «Политики Страны», взрывы звучали в Сумской области Украины. Издание также пишет об одном взрыве в Одессе.

Во всех трех регионах, а также в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Киевской областях и в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее объявляли в регионах поочередно, начиная с 22:00 мск 6 мая. По состоянию на 00:10 7 мая, тревога продолжала звучать.

Воздушную тревогу на Украине после начала российской военной операции объявляют регулярно, власти регионов сообщают о взрывах и работе ПВО. 1 мая сигналы тревоги звучали по всей стране.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называлудары ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность Киева к этому отрицают.