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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

В центральных регионах Украины уже несколько часов действует воздушная тревога. Власти сообщили о работе ПВО над Киевом, местные СМИ пишут о взрывах в городе и области
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

В Киеве и Киевской области прогремело несколько взрывов, сообщают «Суспильне» и «Страна.ua».

По данным региональной администрации, над Киевом работает ПВО. Жителей столицы призвали немедленно проследовать в укрытия.

Klymenko Time опубликовало видео из Киева, на котором, помимо прочего, слышны звуки взрывов и автомобильных сирен.

Воздушную тревогу в центральных и восточных регионах Украины начали объявлять в районе 23:00 (мск). Ранее сообщалось о взрывах в Одесской и Черниговской областях.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем телеграм-канале, что взрывы в Киеве и других областях Украины связаны с «одним из самых, если не самым массированным применением БПЛА-камикадзе и крылатых ракет».

Воздушную тревогу на Украине регулярно объявляют с середины октября прошлого года. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.

Ранее на этой неделе два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию российского президента Владимира Путина в Кремле, после чего были выведены из строя. В пресс-службе Кремля произошедшее расценили как «спланированную террористическую акцию» и отметили что российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным. Президент Украины Владимир Зеленский причастность Киева к атакам отрицал.

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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Воздушная тревога Киев Киевская область взрывы Военная операция на Украине
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