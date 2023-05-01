На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех властях Украины, следует из данных онлайн-карты. В частности, в Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях сигнал тревоги прозвучал после 3:40 мск.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал в своем телеграм-канале не игнорировать воздушную тревогу и «не выдавать работу ПВО». Позже он сообщил, что системы ПВО начали работать.

В ночь на 1 мая власти Украины сообщили о взрыве в Павлограде, который находится в 70 км к востоку от Днепра. Воздушная тревога была объявлена на территории региона в 21:30. «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило о сильной взрывной волне в городе. KlymenkoTime сообщает о многочисленных пожарах.

Ранее воздушную тревогу в некоторых областях Украины, в частности, в Киеве, Сумской и Днепропетровской, объявляли вечером 19 апреля. Киевская областная администрация сообщала о «воздушной цели» в небе над регионом.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в частности, на взрыв на Крымском мосту. Украинское руководство отрицает свою причастность.