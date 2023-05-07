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В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Киевской области
Фото: DPA / Picture-alliance / ТАСС
Фото: DPA / Picture-alliance / ТАСС

В Одессе прогремело несколько взрывов после объявления воздушной тревоги, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».

УНИАН также сообщает о сильном пожаре в Одесской области. Позже «Страна.ua» сообщила о взрывах в Киевской области. По данным Klymenko time, над Киевом работает ПВО.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Киевской области.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.

Ранее на этой неделе два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию российского президента в Кремле, после чего были выведены из строя. Никто не пострадал и материального ущерба нанесено не было. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утверждал, что Путина не было в Кремле в момент атаки.

В пресс-службе Кремля произошедшее расценили как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» накануне Дня Победы. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — подчеркнули в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев не атакует «ни Путина, ни Москву». Он отметил, что Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, поэтому она «не использует его где-то еще».

Материал дополняется.

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В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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