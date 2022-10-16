МИД Китая призвал граждан страны покинуть Украину

Министерство иностранных дел Китая призвало граждан республики, находящихся на Украине, покинуть эту страну. Об этом сообщила в Twitter англоязычная Global Times, подразделение официальной газеты компартии Китая «Жэньминь жибао».

«В настоящее время сложилась серьезная ситуация с безопасностью в Украине, Министерство иностранных дел и посольство Китая на Украине призывают граждан КНР, которые все еще находятся в стране, усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство в Украине окажет помощь в организации эвакуации», — сказано в сообщении.

Китай — не первое государство, которое призывает своих граждан покинуть Украину в кратчайшие сроки. В последнее время с аналогичной просьбой к гражданам обращалось американское посольство в Киеве. Эвакуацию киевского посольства допускал МИД Казахстана. Дипмиссия также советовала гражданам выехать с территории Украины.

Призыв к своим гражданам воздержаться от поездок на Украину публиковало и посольство Узбекистана в Киеве.

Ранее, 10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы. О взрывах и работе ПВО сообщали также власти Харькова, Тернополя, Хмельницкого, Днепра, Львова, Житомира. Президент Украины Владимир Зеленский позднее записал видеообращение, в котором сообщил, что целью ударов стала энергетическая инфраструктура страны. В пяти регионах после ракетных ударов отключились электричество и мобильный интернет.

Минобороны России позднее подтвердило, что удары наносились по военным целям, а также по объектам связи и энергетики почти по всей территории Украины. Президент России Владимир Путин сказал, что страна нанесла удары высокоточным оружием по критическим объектам в ответ на попытки терактов на ее инфраструктуре.

11 октября стало известно о новых взрывах. С тех пор в Киеве, Сумской, Полтавской, Харьковской и других областях Украины не раз объявляли воздушную тревогу.