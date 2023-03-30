Госдеп призвал американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ

Эван Гершкович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

США обеспокоены арестом в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвинили в шпионаже, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление опубликовала в Twitter журналист CNN Наташа Бертран.

Власти США поддерживают контакт с изданием, а также запросили консульский доступ к Гершковичу. В Госдепе заявили, что приоритетом для властей является безопасность американцев за рубежом; в связи с этим ведомство призвало остающихся в России граждан США немедленно покинуть страну.

«Мы осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, надавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества», — добавил Блинкен.

Материал дополняется



