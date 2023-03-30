Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 16:11
Госдеп призвал американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ Политика, 19:30
Китайский клуб КХЛ еще один сезон будет базироваться в России Спорт, 19:30
Путин подписал указ о весеннем призыве Политика, 19:27
АвтоВАЗ отправит сотрудников в отпуск из-за нехватки комплектующих Технологии и медиа, 19:20
Компания Ledger привлекла большую часть из намеченных к сбору €100 млн Крипто, 19:11
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Тренды, 19:11
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В РФС назвали препятствия для участия сборной России в Кубке Америки Спорт, 19:06
Мэппинг, уборка, видеосвязь: что умеет премиальный робот-пылесос BORK РБК Стиль, 18:54
На блогера Стасика Кудрявого завели дело об оскорблении чувств верующих Общество, 18:52
В офисе Сунака не подтвердили увеличение количества танков для Киева Политика, 18:49
Герой «Игры на понижение» признал ошибочным совет «продавать» Инвестиции, 18:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:46
Суд в Швейцарии дал условные сроки четырем банкирам из-за счета Ролдугина Политика, 18:39
Политика ,  
0 

Госдеп призвал американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ

Госсекретарь Блинкен призвал американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

США обеспокоены арестом в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвинили в шпионаже, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление опубликовала в Twitter журналист CNN Наташа Бертран.

Власти США поддерживают контакт с изданием, а также запросили консульский доступ к Гершковичу. В Госдепе заявили, что приоритетом для властей является безопасность американцев за рубежом; в связи с этим ведомство призвало остающихся в России граждан США немедленно покинуть страну.

«Мы осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, надавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества», — добавил Блинкен.

Материал дополняется


 

Теги
Госдепартамент США Энтони Блинкен The Wall Street Journal журналист
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter