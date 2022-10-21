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Тегеран призвал граждан Ирана покинуть территорию Украины

МИД Ирана: гражданам страны следует покинуть территорию Украины из-за угрозы безопасности
Такие меры МИД Ирана связал с угрозами безопасности на территории Украины. С 10 октября российская армия наносит массированные удары по объектам украинской инфраструктуры, ряд посольств уже призвали своих граждан покинуть страну
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Гражданам Ирана следует покинуть Украину или воздержаться от ее посещения, говорится в сообщении иранского МИДа.

«В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности на Украине всем гражданам Ирана рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Граждане, которые находятся сейчас на Украине, также должны покинуть страну ради обеспечения своей безопасности и спасения своей жизни», — цитирует заявление МИДа агентство Entekhab.

После 10 октября, когда Россия начала наносить массированные ракетные удары, целью которых Минобороны называло военные объекты, а также объекты связи и энергетики почти по всей территории Украины, ряд зарубежных посольств вновь призвали граждан покинуть страну. В частности, с таким обращением выступили диппредставительства США, Китая, Великобритании и ряда других государств.

Кроме того, 18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Тегеран в экспорте в Россию боевых дронов, которые наносят удары по украинским городам, и пригрозил разрывом дипломатических отношений. За месяц до этого Киев лишил посла Ирана в Киеве аккредитации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения об иранских дронах «слухами, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ». Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани также говорил, что обвинения в поставках беспилотников безосновательны и ничем не подкреплены.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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