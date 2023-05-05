Российские военные заявили об ударе по иностранным инструкторам ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники <...> в районе населенного пункта Лизуновка [Черниговской области]», — сказал он.

Минобороны и ранее сообщало об участии в боях на стороне Киева иностранных наемников и отчитывалось об их уничтожении. Так, в прошлом июне военное ведомство опубликовало статистику, согласно которой больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США.

Ведомство также отмечало, что наносит удары по пунктам дислокации иностранных инструкторов и центрам, где украинские военные проходят подготовку под их руководством.

Обучением украинских военных занимаются страны Запада, в том числе Великобритания, США и государства Евросоюза. Их власти подчеркивали, что подготовка идет за пределами Украины.

Россия критикует Запад за военную помощь Киеву. В Кремле заявили, что это не помешает Москве достичь целей военной операции, но принесет Украине «больше страданий».