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Пентагон назвал подготовку военных ВСУ в Европе «эффективным вариантом»

В Соединенных Штатах считают подготовку Вооруженных сил Украины в Европе наиболее эффективной, нежели на американской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности возобновления подготовки украинских военных в США.

«Все мероприятия по подготовке [украинских военнослужащих] проводятся в настоящее время за пределами Украины, но в Европе. Мы думаем, что это, откровенно говоря, лучший вариант, потому что вы можете вывести небольшое количество бойцов из боя, подготовить их, [затем] они вернутся и будут обучать своих товарищей», — пояснил Кирби.

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Он также напомнил, что часть украинских военнослужащих проходили обучение в США еще до начала боевых действий на Украине.

В конце апреля Пентагон приступил к обучению военнослужащих Украины тому, как обращаться с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой. Мероприятия проходили на территории Германии.

6 мая Кирби говорил, что США обучили более 220 украинских военнослужащих применению в боевых условиях гаубиц M777 калибра 155 мм, еще более 150 проходят обучение.

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Россия неоднократно выступала против «накачивания Украины оружием». Как отмечали в российском МИДе, это говорит о незаинтересованности США и их союзников в разрешении ситуации в этой стране.

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