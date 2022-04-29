США начали обучать украинских военных обращению с бронетехникой в ФРГ

По словам Кирби, обучение украинских военных будет происходить за счет пакета военной помощи, недавно одобренного Киеву со стороны США

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Пентагон начал на территории Германии обучение военнослужащих Украины обращению с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, трансляцию вел YouTube-канал El País.

«Сегодня я могу объявить, что Соединенные Штаты начали подготовку украинских вооруженных сил к применению ключевых систем [вооружений] на военных базах США в Германии», — сказал он.

По словам Кирби, эти тренировки станут продолжением предыдущей подготовки к применению артиллерийских орудий, которая проводилась «в других местах». При этом они будут также включать обучение обращению с новыми радиолокационными станциями и бронетехникой, которые недавно были включены в американский пакет военной помощи Киеву.

Также представитель Пентагона заявил, что Вашингтон не пользуется услугами частных военных компаний на Украине и что убитый там американец не имел отношения к Вооруженным силам США.

По данным Пентагона, в течение двух месяцев с начала военной операции на Украине Вашингтон выделил Киеву помощь в области безопасности на сумму около $3,4 млрд. 22 апреля администрация президента США Джо Байдена объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $800 млн, в который войдут тактические беспилотники, гаубицы и артиллерийские снаряды для них.



28 апреля Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить на эти цели еще $33 млрд: $20 млрд должны пойти на вооружения и снаряжение для военнослужащих, а также закупки и поставки другого военного оборудования, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности.

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В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. В то же время бундестаг накануне большинством голосов поддержал документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине.

Кремль считает поставки вооружений на Украину дестабилизирующим фактором, который не будет способствовать стабильности и порядку в этой стране. Посол России в США Анатолий Антонов указывал, что значительная часть оружия может попасть в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников». Москва 25 апреля также направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие.