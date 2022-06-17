Минобороны России раскрыло численность иностранных наемников на Украине
Минобороны России раскрыло численность иностранных наемников, воющих на стороне Украины. Статистика, собранная ведомством, опубликована в Telegram.
По данным Минобороны, больше всего наемников прибыло на Украину из Польши — 1831, Канады — 601, США — 530.
Всего на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, при этом из прибывших 6956 наемников в стране остаются 3221, подсчитало ведомство. Часть «оттока» иностранцев ведомство отмечает как убитых, часть — как покинувших Украину.
Весь список стран, опубликованный Минобороны, разделен по регионам мира — Европа, Америка, Азия, Африка, а также Австралия и Океания.
Среди европейских стран, помимо Польши, лидируют по числу прибывших на Украину наемников Румыния (504), Великобритания (422) и Хорватия (204). Больше всего европейцев, по данным ведомства, до сих пор остаются в рядах ВСУ — 2515 человек.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Среди стран Северной и Южной Америки по числу воюющих на стороне ВСУ наемников лидируют Канада и США, однако сражаются на стороне Киева и наемники из Боливии (50), Колумбии (40), Бразилии (39), по одному человеку из Чили и Венесуэлы, а также два наемника из Аргентины.
В азиатском регионе больше всего наемников отправились на Украину из Грузии — 355 человек. Также против республик Донбасса и россиян воюют сирийцы (200), турки (61) и граждане Израиля (61).
Минобороны также отмечает, что на Украину приехали четверо граждан Австралии и один гражданин Новой Зеландии. Он, впрочем, по данным ведомства, уже покинул зону боевых действий.
Российское Минобороны за время военной операции на Украине неоднократно сообщало об уничтожении иностранных наемников и центров их подготовки на территории Украины. В начале марта официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявлял, что западные наемники и бойцы иностранных ЧВК нападают на российские войска.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев», спустя несколько дней после начала военной операции — 27 февраля.
11 марта глава ведомства Сергей Шойгу говорил, что более 16 тыс. добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку в ДНР и ЛНР для участия в боевых действиях на стороне России «не за деньги, а по истинному желанию». Президент Владимир Путин в ответ на это дал поручение «помочь им перебраться в зону боевых действий».