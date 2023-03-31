Минобороны России: до 260 бойцов ВСУ и наемников уничтожены на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 440 военных ВСУ и наемников

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Российские войска за сутки уничтожили до 440 украинских военных и иностранных добровольцев, участвующих в боях на стороне Киева, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

По данным ведомства, большинство бойцов — 260 — были уничтожены на донецком направлении. На купянском направлении украинская армия потеряла до 30 военных, на краснолиманском — до 85, на южно-донецком и запорожском направлениях — до 35 человек, на херсонском — до 30.

ВСУ также лишились трех гаубиц Д-20, одной Д-30, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и самоходной гаубицы «Акация». В районе села Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны Украины.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и столько же украинских беспилотников в Херсонской области.

Накануне российское Минобороны сообщало о потере ВСУ за сутки около 545 военнослужащих, большинство из них (более 340) были уничтожены на донецком направлении. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, а также два беспилотника в ДНР. Кроме того, была сбита новая украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2».