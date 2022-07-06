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Военная операция на Украине ,  

Минобороны Британии сообщило о прибытии на обучение военных из Украины

Первая группа украинских военнослужащих прилетела в Великобританию. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Independent.

Курсы для военных продлятся несколько недель. Они включают в себя обучение обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженного конфликта, рассказал Уоллес.

Джонсон предложил за четыре месяца обучить 10 тыс. украинских солдат
Политика
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев 17 июня предложил начать крупную операцию по подготовке украинских военных за пределами Украины. По данным правительства Британии, власти планируют каждые 120 дней обучать до 10 тыс. украинских солдат, что может «коренным образом изменить соотношение сил».

Программа предусматривает обучение и тренировку военнослужащих Украины с оглядкой на опыт британских военных, что, по сообщению британского правительства, позволит Киеву «восстановить свои силы и усилить сопротивление». 

С 2015 года в ходе предыдущей операции «Орбиталь» Великобритания обучила более 22 тыс. украинских военнослужащих.

Теги
Великобритания Борис Джонсон Военная операция на Украине
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