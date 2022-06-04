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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по центру обучения ВСУ иностранными военными

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по центру артиллерийской подготовки Вооруженных сил Украины, находящемуся в районе поселка Стецковка Сумской области, передает Минобороны.

«В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что уничтожили «пункт дислокации иностранных наемников» в районе села Дачное в Одесской области.

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Кроме того, российские военные уничтожили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Веселое, Бахмут Донецкой народной республики, Спорное, Подлесное и Лоскутовка Луганской народной республики, добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. С того момента российская армия уничтожила 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и бронемашин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.

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