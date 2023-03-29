Шведские инструкторы начали учить украинских военных ведению боя в лесах

Фото: GeneralStaff.ua / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Военные инструкторы Швеции обучают украинских военных созданию засад и ведению боевых действий в лесах. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тренировки проходят в Великобритании в рамках масштабной программы обучения украинских военных. В середине июня прошлого года тогдашний премьер-министр королевства Борис Джонсон предложил начать крупную операцию по подготовке украинских военных за пределами Украины. Британское правительство сообщало, что каждые 120 дней планируется обучать до 10 тыс. украинских солдат.

27 марта в Великобритании завершилось обучение украинских танковых экипажей управлению танками Challenger 2. Подготовка включала инструкции по командованию, управлению и совместной работе в составе экипажа, а также по эффективному выявлению и поражению целей, сообщало Минобороны королевства. Военные, предположительно, будут задействованы в весеннем контрнаступлении.

По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, к контрнаступлению Киев подталкивают страны Запада. Он утверждал, что ВСУ не смогут перехватить инициативу в боевых действиях на территории республики.