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Военная операция на Украине ,  
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СК России назвал зарплату западных наемников на Украине

СК: зарплата иностранных наемников на Украине составляет 30–100 тыс. грн
Александр Бастрыкин (в центре)
Александр Бастрыкин (в центре) (Фото: СК РФ)

Иностранные наемники получают зарплату от 30 тыс. до 100 тыс. гривен (от 59 тыс. до 198 тыс. руб.), сообщает пресс-служба СК России.

Как говорится в сообщении, следователи получили «неопровержимые сведения» о поощрении Украиной участия наемников в боевых действиях в стране. Отмечается, что это запрещено международными нормами.

«Установлены данные о вербовке, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тыс. грн», — передает пресс-служба ведомства.

При этом СК России заочно предъявил обвинение пятерым участникам «Грузинского национального легиона».

Российская сторона регулярно сообщает об участии в боевых действиях на Украине иностранных наемников. В начале февраля глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о росте числа иностранных наемников из Европы в зоне проведения специальной военной операции.

Западные СМИ регулярно пишут о гибели иностранцев, вступивших в ВСУ. 21 января Time и CNN узнали о смерти бывшего «морского котика» из США Дэниела Свифта. 25 января под Соледаром были убиты два гражданина Великобритании, 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшоу, сообщил телеканал Sky News.

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