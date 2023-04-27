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МИД вручил дипломату США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам

МИД вручил дипломату США ноту протеста и не пустил к Гершковичу из-за виз журналистам
Вид на здание посольства США в Москве
Вид на здание посольства США в Москве (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Старшего дипломата американского посольства в Москве вызвали в МИД России. Там ему вручили ноту протеста из-за невыдачи США виз журналистам из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста», — сказано в сообщении.

МИД назвал этот шаг американских властей саботажем, цель которого — «воспрепятствовать нормальной журналистской работе». В ведомстве пообещали ответ на действия Вашингтона.

«В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая <...> задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется», — добавили в МИДе.

Российская сторона прорабатывает и другие ответные меры, о них США уведомят «надлежащим образом».

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН, штаб-квартира международной организации находится в Нью-Йорке. Лавров и другие члены российской делегации долго не могли получить визы для визита в США, документы им выдали за неделю до поездки.

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Российские журналисты, которые должны были сопровождать министра и делегацию, разрешений на въезд так и не получили.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил отказ в выдаче виз российским журналистам тем, что они работают в российских государственных СМИ. Последние он назвал органами пропаганды. 25 апреля замглавы российского МИДа Сергей Рябков пообещал провести демарш из-за невыдачи виз.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, его обвиняют по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Максимальное наказание за совершение этого преступления — 20 лет лишения свободы. В ФСБ полагают, что журналист собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области по заданию США. Суд арестовал Гершковича до конца мая.

Газета WSJ назвала арест Гершковича «жестоким оскорблением свободной прессы». Президент США Джо Байден потребовал освободить журналиста. Госдепартамент США признал репортера «незаконно удерживаемым» в России. В МИД сообщили, что этот статус не имеет для Москвы значения. В Кремле, в свою очередь, заявили, что «ситуация очевидная», поскольку журналиста «взяли с поличным»

Теги
The Wall Street Journal МИД демарш нота протеста журналисты
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