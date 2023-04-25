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В МИД России пообещали провести демарш в отношении США из-за невыдачи виз

Замглавы МИД Рябков: Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам

Россия устроит демарш в отношении США из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк. Об этом заявил замглавы министерства Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы демарш проведем и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего», — сказал Рябков в ответ на вопрос, будет ли МИД России вызывать посла США в связи с невыдачей виз.

«Уровень демарша» обозначить он не смог, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН, штаб-квартира международной организации находится в Нью-Йорке. Лавров и другие члены российской делегации долго не могли получить визы для визита в США, документы им выдали за неделю до поездки.

Российские журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова, разрешений на въезд так и не получили. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил отказ в выдаче виз российским журналистам тем, что они работают в российских государственных СМИ, которые он назвал органами пропаганды. «Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», — пообещал Лавров.

Теги
Сергей Рябков МИД США визы ООН
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