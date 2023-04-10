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В Госдепе заявили о незаконном удержании журналиста WSJ в России
Госдеп США: журналиста WSJ Эвана Гершковича в России удерживают незаконно
Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича удерживают в России незаконно. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, трансляция выступления шла на YouTube.
«Госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение, что Эван Гершкович удерживается в России незаконно», — заявил он.
В России Гершковича обвиняют в шпионаже. ФСБ утверждает, что репортер по заданию США собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
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