В Госдепе заявили о незаконном удержании журналиста WSJ в России

Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича удерживают в России незаконно. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, трансляция выступления шла на YouTube.

«Госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение, что Эван Гершкович удерживается в России незаконно», — заявил он.

В России Гершковича обвиняют в шпионаже. ФСБ утверждает, что репортер по заданию США собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

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