Белый дом объяснил невыдачу американских виз журналистам из пула Лаврова

Антониу Гутерриш, Василий Небензя и Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк, США (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

США не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИДа Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, так как их СМИ являются органами пропаганды. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу», — сказал он.

Лавров прилетел в Нью-Йорк 24 апреля для участия в заседании Совета Безопасности ООН. В этом месяце Россия председательствует в Совбезе.

Министр принял участие в дебатах в качестве председателя. Они были посвящены «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН» и ближневосточному урегулированию, говорили в российском МИДе.

Лавров и другие члены российской делегации долго не могли получить визы для визита в США, документы им выдали за неделю до поездки. Однако российские журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова, разрешений на въезд так и не получили. «Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», — пообещал Лавров.