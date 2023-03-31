Байден пока исключил высылку посла России из-за ареста журналиста WSJ

Джо Байден: планов высылать российских дипломатов в ответ на арест журналиста WSJ пока нет

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США не будут высылать российских дипломатов из-за ареста журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил президент США Джо Байден журналистам. Видео опубликовал Sky News в Twitter.

«Сейчас таких планов нет», — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.

Байден также призвал российские власти освободить журналиста. Ранее Wall Street Journal опубликовал материал о задержании своего корреспондента, в конце которого редакция призвала выслать российского посла Анатолия Антонова и российских журналистов, работающих в Соединенных Штатах, назвав это «минимумом, на который можно рассчитывать».

Кремль заявил, что не видит повода требовать высылки российских журналистов, отметив, что Гершковича «взяли с поличным, здесь ситуация очевидная».

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