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Кремль отреагировал на призыв WSJ выслать из США российских журналистов

Песков про призыв WSJ выслать российских журналистов из США: такого быть не должно
Задержанного по подозрению в шпионаже Эвана Гершковича&nbsp;сопровождают к машине у Лефортовского суда в Москве, 30 марта 2023 г.
Задержанного по подозрению в шпионаже Эвана Гершковича сопровождают к машине у Лефортовского суда в Москве, 30 марта 2023 г. (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Газета WSJ может требовать высылки из США всех российских журналистов, однако такого быть не должно, так как дело арестованного в России журналиста Эвана Гершковича связано со шпионажем, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналистской, о деятельности шпионской по сути. А данном случае, поскольку журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидная. В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов — ну, газета может это делать, но такого быть не должно. Для этого нет никакого повода», — считает Песков.

По его словам, иностранные журналисты с аккредитацией «могут и продолжают свою журналистскую деятельность» в России, «не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают».

Накануне в Екатеринбурге задержали репортера московского бюро WSJ, американского гражданина Эвана Гершковича. ФСБ подозревает Гершковича в шпионаже.

Газета обвинения ФСБ отвергает и требует немедленного освобождения своего репортера. В заявлении, опубликованном на сайте, WSJ потребовала у американских властей в качестве ответной меры выслать из США посла России и всех российских журналистов.

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