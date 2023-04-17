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Небензя сообщил, что Лавров получил визу США

Постпред при ООН Небензя: Лавров и большая часть российской делегации получили визы США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы США для посещения заседаний Совбеза ООН, сообщил журналистам постпред России при международной организации Василий Небензя, передает «РИА Новости».

Визы получили большинство членов делегации, за исключением журналистов.

В апреле Россия председательствует в Совете Безопасности ООН (эта функция ежемесячно переходит от одного члена Совбеза к другому). Небензя сообщил, что визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24–25 апреля.

О проблемах с выдачей виз российским дипломатам и журналистам 13 апреля заявил посол России в США Анатолий Антонов. Вашингтон также не согласовал прибытие спецборта Лаврова. Дипломат уточнил, что в американское посольство в России запрос об оформлении виз направили еще в конце марта.

14 апреля МИД сообщил, что власти США начали выдавать визы российской делегации.

США предоставляют визы для участия в заседаниях ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 12 апреля заявил, что организация «полностью рассчитывает на выполнение принимающей страной своих обязательств».

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Теги
Персоны
Василий Небензя Сергей Лавров визы ООН

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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