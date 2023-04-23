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Захарова сообщила о невыдаче США виз российским журналистам

Захарова: визы российским журналистам для Совбеза ООН в США так и не выдали
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российским журналистам по-прежнему не выдают американские визы для сопровождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим», — написала Захарова.

Она добавила, что США «налицо» манипулируют темой свободы слова и правами журналистов.

После этого Захарова опубликовала видео с министром Лавровым, где он обвиняет США в непоследовательности относительно заверений «о защите свободы слова».

«Наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, что было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался», — сказал Лавров. Он обвинил США в трусости и сказал, что американская сторона «сделала глупость», не дав российским журналистам визы.

О проблемах с выдачей виз российским дипломатам и журналистам 13 апреля заявил посол России в США Анатолий Антонов. 17 апреля постпред России при международной организации Василий Небензя сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы для посещения заседаний Совбеза ООН.

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В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. Небензя говорил, что визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24–25 апреля. США предоставляют визы для участия в заседаниях ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация «полностью рассчитывает на выполнение принимающей страной своих обязательств».

Теги
Персоны
Постпред России при ООН Сергей Лавров Совбез ООН Мария Захарова США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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