Захарова сообщила о невыдаче США виз российским журналистам

Захарова: визы российским журналистам для Совбеза ООН в США так и не выдали

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российским журналистам по-прежнему не выдают американские визы для сопровождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим», — написала Захарова.

Она добавила, что США «налицо» манипулируют темой свободы слова и правами журналистов.

После этого Захарова опубликовала видео с министром Лавровым, где он обвиняет США в непоследовательности относительно заверений «о защите свободы слова».

«Наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, что было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался», — сказал Лавров. Он обвинил США в трусости и сказал, что американская сторона «сделала глупость», не дав российским журналистам визы.

О проблемах с выдачей виз российским дипломатам и журналистам 13 апреля заявил посол России в США Анатолий Антонов. 17 апреля постпред России при международной организации Василий Небензя сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы для посещения заседаний Совбеза ООН.

В апреле Россия председательствует в Совбезе ООН. Небензя говорил, что визит Лаврова в штаб-квартиру организации запланирован на 24–25 апреля. США предоставляют визы для участия в заседаниях ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация «полностью рассчитывает на выполнение принимающей страной своих обязательств».