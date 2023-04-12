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Москва отвергла статус «незаконно задержанного» для Гершковича

Сергей Рябков: для Москвы не имеет значения статус «незаконно задержанного» для Гершковича
Российская сторона в деле журналиста WSJ будет действовать, «сообразуясь с собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами», заявил замглавы МИДа
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Для Москвы не имеет значения присвоение Вашингтоном арестованному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по обвинению в шпионаже статуса «незаконно задержанного», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, его слова приводит «РИА Новости». Он отметил, что «никакие попытки прессинга» неприемлемы.

«Будем действовать, сообразуясь с нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того», — подчеркнул Рябков.

Дипломат также сообщил, что вопрос консульского доступа к Гершковичу рассматривается.

10 апреля в Госдепе заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен признал репортера «незаконно удерживаемым» в России, поскольку «журналистика не является преступлением». Вашингтон призвал Москву немедленно освободить Гершковича.

Сотрудники ФСБ задержали журналиста WSJ 30 марта в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже. По утверждению спецслужбы, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Газета отвергла все обвинения против Гершковича, заявив, что он не имеет отношения к шпионской деятельности. Освободить журналиста потребовал также президент США Джо Байден.

В Кремле заявили, что речь идет о «деятельности шпионской по сути» и что Гершковича поймали с поличным. Об этом же глава МИДа Сергей Лавров сказал в разговоре с Блинкеном.

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Эван Гершкович шпионаж арест Сергей Рябков The Wall Street Journal
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