Москва отвергла статус «незаконно задержанного» для Гершковича
Для Москвы не имеет значения присвоение Вашингтоном арестованному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по обвинению в шпионаже статуса «незаконно задержанного», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, его слова приводит «РИА Новости». Он отметил, что «никакие попытки прессинга» неприемлемы.
«Будем действовать, сообразуясь с нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того», — подчеркнул Рябков.
Дипломат также сообщил, что вопрос консульского доступа к Гершковичу рассматривается.
10 апреля в Госдепе заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен признал репортера «незаконно удерживаемым» в России, поскольку «журналистика не является преступлением». Вашингтон призвал Москву немедленно освободить Гершковича.
Сотрудники ФСБ задержали журналиста WSJ 30 марта в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже. По утверждению спецслужбы, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Газета отвергла все обвинения против Гершковича, заявив, что он не имеет отношения к шпионской деятельности. Освободить журналиста потребовал также президент США Джо Байден.
В Кремле заявили, что речь идет о «деятельности шпионской по сути» и что Гершковича поймали с поличным. Об этом же глава МИДа Сергей Лавров сказал в разговоре с Блинкеном.