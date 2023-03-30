Суд арестовал обвиненного в шпионаже журналиста WSJ

Эван Гершкович арестован до конца мая. Заседание проходило в закрытом режиме, на него не пустили адвоката задержанного. В ФСБ считают, что корреспондент собирал секретные сведения. WSJ отвергает обвинения в адрес своего сотрудника

Эван Гершкович (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Лефортовский суд Москвы арестовал до 29 мая корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Ходатайство о его заключении под стражу направила ФСБ.

Заседание проходило в закрытом от прессы режиме. Адвокат Гершковича Даниил Берман сообщил, что его не пустили на рассмотрение ходатайства об аресте, а интересы журналиста представляет защитник по назначению, передает «РИА Новости». Незадолго до этого, писало агентство, здание суда эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, впоследствии оно не подтвердилось.

Гершковичу вменяют ст. 276 УК, максимальное наказание по ней предусматривает 20 лет лишения свободы. В ФСБ считают, что корреспондент собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, «насколько известно, его взяли с поличным». По утверждению представителя МИДа Марии Захаровой, деятельность Гершковича не была связана с журналистикой, а своей аккредитацией тот пользовался для прикрытия.

The Wall Street Journal отвергает заявление ФСБ о причастности журналиста к шпионской деятельности и выражает опасения за его безопасность.

Корреспондент WSJ перестал выходить на связь вечером 29 марта, сообщало екатеринбургское издание «Вечерние ведомости». Незадолго до этого он брал интервью у PR-менеджера Ярослава Ширшикова, который рассказывал, что Гершкович интересовался «отношением к ЧВК «Вагнер» в обществе». Также журналист общался со свердловским депутатом Вячеславом Вегнером, они обсуждали в том числе боевые действия на Украине, сообщил парламентарий порталу 66.ru.

Гершковичу 31 год, он гражданин США. В качестве корреспондента The Wall Street Journal освещал события в России, Украине и других постсоветских странах, до этого сотрудничал с AFP и Moscow Times (в прошлом апреле Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию издания). Его последняя статья в WSJ посвящена влиянию санкций, введенных из-за военных действий на Украине, на российскую экономику. С 2017 года жил и работал в Москве.

В Кремле не стали отвечать на вопрос, могут ли Гершковича обменять на россиянина Сергея Черкасова, которого Минюст США обвинил в шпионаже. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что «не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить».

CNN отмечает, что Гершкович стал первым с 1988 года американским журналистом, которого арестовали по подозрению в шпионаже. Тогда по аналогичному обвинению был арестован Николас Данилофф, работавший в журнале U.S. News & World Report. Он настаивал на своей невиновности, вскоре администрация Рональда Рейгана договорилась с советскими властями об освобождении журналиста.